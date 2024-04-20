بدء مهرجان «بؤرة» المسرحي في جامعة دمنهور بدقيقة حداد على روح صلاح السعدني

بدأ مهرجان «بؤرة» المسرحي لمسرح المدرج بجامعة دمنهور، والذي يقام تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا أمس وكانت بداياته في المسرح الجامعي.

مهرجان «بؤرة» المسرحي في جامعة دمنهور

وقدمت الطالبة شاهندا عبد الحميد سيف الدين والطالب محمد محسن، نبذة عن تاريخ الفنان القدير صلاح السعدني، وبداياته في مسرح الجامعة مع كثير من الفنانين الكبار وأعماله التي تركت في وجدان المشاهد المصري والعربي الكثير من المشاعر والأخلاقيات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العشري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة على أهمية المهرجان لتنمية المواهب وصقل خبرات الطلاب وخلق طالب سوي يتفاعل مع المجتمع و ينمي خبراته ومواهبه.

فعاليات المهرجان

وبدأت فعاليات المهرجان بورشة الإخراج للفنان المخرج محمد البياع بإشراف الدكتورة تيسير أبو شادي، منسق محور الورش بالمهرجان يليها العرض المسرحي «أحمر على بويا وأمي بطيخ» كلية الزراعة، تأليف وإخراج أحمد الحرفة، يليه العرض المسرحي «تماثيل بتتحرك» لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم.