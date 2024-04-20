تامر عاشور يستعد لعمل فني جديد

أعلن المطرب تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، استعداده لعمل فني جديد الفترة المقبلة.

ونشر تامر عاشور، صورة له وعلق عليها: «وحشتوني جدا جدا حاليا بجهز لكم مفاجآت للفترة اللي جايه تليق بكم وأتمنى دائما أكون عند حُسن ظنكم.. يا رب كل أيامكم خير وسعادة».

أغنية مصر مبتنساش شهيد

وقدم الفنان تامر عاشور، مؤخرا ضمن مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39، احتفالا بيوم الشهيد، أغنية مصر مبتنساش شهيد.