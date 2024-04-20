رئيس الوزراء: حريصون على توفير وحدات سكنية تلبي جميع احتياجات المواطنين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، مشروع إسكان «جنة» بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات

وفي مستهل جولته بالمشروع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 59 عمارة بالمشروع بارتفاع 6 أدوار، بإجمالي 1416 وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترا مربعا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 775 مليون جنيه، وتم طرح وتخصيص جميع الوحدات السكنية، وجار تسليمها للمستفيدين منها.

100% نسبة إنجاز المشروع

كما تفقد «مدبولي» عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، إذ استمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة 33 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 100% تشمل «العمارات، والطرق، والبنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام».

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد خلف الله أن المشروع يتضمن عددا من الخدمات مثل: مسجد بمساحة 976 م٢، وسوق بعدد 7 محلات بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 م٢، وحمام سباحة بمساحة 120 م٢.

كما أوضح أن المشروع يتضمن مساحات خضراء تقدر بحوالي 24 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع بلغت 38.8 مليون جنيه.