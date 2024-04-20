عاجل.. إصابة دموية لـ أكرم توفيق في مباراة الأهلي ومازيمبي

سقط أكرم توفيق أرضا في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد تعرضه للإصابة مباراة الأهلي أمام مازيمبي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا.

وخرج أكرم توفيق محمولاً على النقالة لاستكمال علاجه خارج أرضية الميدان، قبل أن يقوم كولر باستبداله بمحمد مجدي أفشة في الدقيقة 70.

وتعرض أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي لإصابة دموية خلال مباراة فريقه أمام مازيمبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 62 شهدت تعرض أكرم توفيق لإصابة دموية على مستوى الرأس تسببت في تدخل الجهاز الطبي من أجل الاسعافات الأولية.