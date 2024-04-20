5 طرق مجانية لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي.. تردد القنوات الناقلة

ساعات قليلة وتنطق مباراة مصيرية، تجمع بين الأهلي عملاق إفريقيا ونظيره مازيمبي الكونغولي، على ملعب الأخير، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم التأهل مبكرًا، من أجل ضمان الحفاظ على اللقب القاري، ومواصلة تحقيق الإنجازات الإفريقية القياسية.. فما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي وطرق المتابعة المجانية؟

5 طرق مجانية لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي ومازيمبي تنقل بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس، في الثالثة مساء اليوم، لكن هناك بعض القنوات أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني، لتتكون متاحة أمام قطاع واسع من الجماهير، بعد تنزيل القناة باستخدام الترددات المذكورة في السطور التالية.

يوجد العديد من الطرق لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي مجانًا، بينها متابعة المباراة عبر أثير الإذاعة، إذ تنقل إذاعتا الشباب والرياضة وأون تايم إف إم، أحداث المباريات لحظة بلحظة، ما سيكون بمثابة فرصة تمكنك من متابعة المباراة بشكل مجاني حال كنت لا تملك قنوات الناقل الحصري.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

قناة Nova Sport HD

القمر الصناعي: يوتلسات 16.

التردد: 10928.

معدل الترميز: 30000.

استقطاب: أفقي.

قناة St sport life

القمر الصناعي: استرا سات.

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة ETV ENTERTAIM الإثيوبية

القمر الصناعي: يوتلسات 7A.

التردد: 11512.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

الأهلي يخوض المباراة وكله آمال في مصالحة الجماهير بعد الخسارة المخيبة للآمال التي مُني بها أمام الزمالك، ضمن منافسات دوري NILE، رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها، في ظل غياب إمام عاشور عن المشاركة بسبب الإصابة في الكتف، وهي الإصابة نفسها التي يغيب بسببها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، إلى جانب استمرار غياب أليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم ومروان عطية.