بيرسي تاو صفقة الزمالك ونجم عربي في الأهلي| عاجل

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بيرسي تاو صفقة الزمالك بترشيح ميدو

سلط الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن هوية اللاعب الذي يتمنى انينضم لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

صفقة مفاجأة تقترب من خط دفاع الأهلي بطلب من كولر

اقتراب النادي الأهلي، من انهاء صفقة مدوية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع الموسم المقبل، بناء على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

موعد تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن احتياجات الزمالك خلال الميركاتو المقبل لاستكمال المنافسة على جميع الألقاب، موضحا موعد تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي.

رعب الأهلي لـ مازيمبي قبل ساعات من المواجهة

علق محمد بركات نجم الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة للمارد أمام مازيمبي الكونغولي، والمقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد ظهور محمد صلاح مع حسام حسن

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: «محمد صلاح سينضم بشكل طبيعي لمعسكر المنتخب المقبل بقيادة حسام حسن وصلاح لن يتأخر في أي وقت عم خدمة بلده».

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