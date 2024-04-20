موعد مباراة الأهلي ومازيمبي وتردد القنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق اللقاء المهم للمارد الأحمر في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي، في رحلة البحث عن التتويج بالبطولة المفضلة للمرة الـ12 بتاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري للأهلي.

ونعرض في السطور التالية، موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي وتردد القنوات الناقلة للمباراة في ذهاب نصف نهائي البطولة، بعد أنّ استطاع المارد الأحمر التأهل عقب تخطيه عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا وإيابًا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

يأتي موعد مباراة الأهلي ومازيمبي فى الثالثة مساء اليوم على ملعب تي بي مازيمبي والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما تُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الجمعة المقبلة 26 أبريل في التاسعة مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

تُذاع مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قنوات بي إن سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية، ويأتي ترددها كالتالي:

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: v.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وتذاع المباراة على قناة Nova Sport HD اليونانية على قمر يوتلسات 16.

التردد 10928

معدل الترميز 30000.

استقطاب أفقي.