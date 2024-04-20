كولر يحسم الجدل بشأن رحيل نجم الأهلي بعد أزمة القمة.. رد سريع

في أعقاب خسارة الأهلي مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك بهدفين لهدف، قبل أيام من مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتشرت شائعات حول أزمة داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر، بطلها أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، ما كان سببا في حديث البعض عن رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أحد الإعلاميين أكد الواقعة، وقال إن مشادة كلامية نشبت بين أكرم توفيق وسامي قمصان المدرب العام للمارد الأحمر داخل غرفة خلع الملابس بعد مباراة القمة، بسبب عدم مشاركته في اللقاء، مؤكدا أن اللاعب أكد رغبته في الرحيل في أعقاب تلك الأزمة.

كولر يحسم الجدل بشأن رحيل أكرم توفيق

رد سريع داخل الملعب، هكذا انتظر كولر مواجهة مازيمبي، ليضع حدا لتلك الشائعات بشأن وجود أزمة بين أكرم توفيق والجهاز الفني، وذلك بعدما قرر البدء به أساسيا أمام بطل الكونغو، ليوجه رسالة أن اللاعب مستمر مع الفريق وله دور في المواجهات الحاسمة.

وشهدت المباراة تعرض أكرم توفيق لإصابة على مستوى الرأس تسببت في استبداله في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

الأهلي يتعادل سلبيا مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي.

وينتظر الأهلي الفريق الكونغولي في ستاد القاهرة يوم 26 أبريل، لمواجهته في لقاء الإياب، بحثا عن حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والدفاع عن لقبه.