عاجل.. سيناريوهات تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا بعد التعادل أمام مازيمبي

يحتفظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفرصتين من أجل التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعادله في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على استاد مازيمبي في مدينة لوبومباشي الكونغولية.

فرص الأهلي في التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويملك الأهلي فرصتين من أجل التأهل للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا جاءتا كما يلي:-

الفرصة الأولى: الفوز بأي نتيجة

فوز الأهلي بأي نتيجة في لقاء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، يمنح الأهلي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بمجموع المباراتين.

الفرصة الثانية: التعادل السلبي والفوز بضربات الترجيح

يملك الأهلي فرصة آخرى وذلك بالتعادل السلبي، واللجوء لضربات الترجيح بعد تحقيق نفس النتيجة في المباراتين ليمكن للأهلي حسم التأهل بضربات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في لقاء الإياب للدور نصف النهائي، وذلك في لقاء يقام في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي وذلك بعد التواجد في نهائي 2020 و2021 و2022 و2023 والذي حصد منهم 3 ألقاب في هذه الفترة.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال عقب تخطي عقبة سيمبا التنزاني فيما نجح مازيمبي في تخطي عقبة بيترو أتلتيكو.