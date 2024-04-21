برازيلية تتغنى بجمال مصر وتوثق روعة الأماكن التراثية والأثرية على حسابها

فتنت بجمال طبيعتها وبراعة حضارتها، تتجول بين الشوارع والأزقة تلتقط عينيها تراثًا معماريًا منذ الآف السنين، وقفت أمامه في حالة ذهول، ليكون ذلك الانطباع الأول لـ«أندريا» البرازيلية في زيارتها الأولى لمصر، التي رغبت في توثيقها بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصي، لتعريف الجميع بجمال وأصل الحضارة المصرية.

قبل 10 أشهر خطت أقدام «أندريا» البرازيلية، صاحبة الـ29 عامًا مصر، من أجل البحث عن فرصة عمل؛ لتعمل في الأخير داخل بيوتي سنتر، بسبب حبها لعالم المكياج والموضة، وفي فترة تواجدها خططت لزيارة الأماكن السياحية والترويج لها: «الأهرامات رائعة فهي ذات مدخل داخلي وخارجي، ويُمكن رؤيتها من قمة أي مكان وهذا جميل جدًا كما أحب أيضًا برج القاهرة بسبب تصميمه المعماري المميز».

أندريا برازيلية بنكهة مصرية

حب كبير تربع في قلب «أندريا» للمعالم السياحية المصرية، التي زارت العديد منها، بداية من الأهرامات وصولًا إلى برج القاهرة، مرورًا بالكنائس التي التقطت العديد من الصور بجانبها، ليكن تذكيرًا لها بتلك الزيارة الأعوام المقبلة: «قدمت إلى مصر بمفردي، من أجل العمل والسياحة لتوفير فرصة حياة أفضل لابنتها صاحبة الـ9 أعوام، والتي تركتها في كنف جدها للاعتناء بها إلى أن تعود بحسب حديثها».

أجمل ما لفت أنظار «أندريا» خلال زيارتها أنّها أصبحت أكثر معرفة بأذواق وملابس المرأة المسلمة والمصرية بشكل عام، فزيارتها لم تقتصر على الأماكن التاريخية فقط بل تنوعت ما بين المطاعم وأماكن الترفيه، «في مصر هناك مجموعة مختلفة من الأشياء التي يمكنك القيام بها ورؤيتها هنا بشكل يومي» وفقًا لـ«أندريا».