مسلسل حق عرب الحلقة 5.. كارولين عزمي تبرز أهمية الحضارة المصرية

تطورت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5، على قناة on drama، بعدما رفضت أنغام، التي تجسد دورها كارولين عزمي، ابنة المعلم عبد ربه «الفنان رياض الخولي»، لعرض صفقة خطيبها، الذي يجسده الفنان تامر شلتوت، للتجارة بأموالها في البورصة بدلا من عملها في السياحة.

وجاء رفضها بسبب إيمانها بأهمية السياحة والحضارة المصرية وحبها لعملها، قائلة: «الموضوع بالنسبة لي مش فلوس أنا بحب الحضارة المصرية القديمة، وببقى فخورة وأنا بعرف الناس تاريخنا».

مسلسل حق عرب الحلقة 5.. خروج سلوي عثمان من السجن والاطمئنان على ابنها

وجرى الاطمئنان على صحة ماجدة، والدة عرب السويركي، وتجسدها الفنانة سلوي عثمان، وتبين أنها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، من الضغط النفسي بعد القبض على ابنها عرب، وذهب الأخير إلى أمه في المنزل بعد الإفراج عنها، وقابلته بالأحضان والدموع، وطالبته بأن يصالح شقيقه.

وليد فواز يعلن الحرب على دينا فؤاد لرفضها الزواج منه

وطرد رجال رباح الذهبي، «حنان» حبيبة عرب السويركي، وتجسدها دينا فؤاد، من منطقة المغربلين، وهدم نصبة الشاي والقهوة الخاصة بها، لأنها رفضت الزواج منه، وأبلغت صباح الجياش التي تجسدها وفاء عامر، ابنتها سميحة، وتجسدها دنيا المصري، أن نجل عمها طلب يدها للزواج ووافق والدها، ما جعلها تصرخ بالرفض.