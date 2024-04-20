عاجل.. كاف يهدد مازيمبي بعقوبة مدوية بسبب واقعة مباراة الأهلي

هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نادي مازيمبي الكونغولي بنقل مبارياته خارج أرضه بسبب سوء التصوير والإخراج في مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بمدينة لوبومباشي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سوء الإخراج في مباراة الأهلي ومازيمبيوشهدت مباراة الأهلي ومازيمبي واقعة مؤسفة بسبب الإخراج السيئ للقاء الذي أغضب الجماهير المتابعة للمباراة بداية من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

قال مصدر داخل «كاف» إن حدث تهديد واضح لمسؤولي النادي الكونغولي بأنه في حال لم يتحسن الإخراج خلال الفترة المقبلة سيخوض مبارياته خارج الكونغو مثلما حدث في مباراة الدوري الإفريقي.

وأكد المصدر أن هناك غضبا كبيرا جدا من جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الإخراج السيئ للمباراة وصعوبة المتابعة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي أبطال إفريقيا

ويلعب الأهلي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بحضور جماهيري يصل لـ50 ألف مشجع من جانب المارد الأحمر بعد موافقة الجهات المختصة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في اللقاء اللذي جمع بين الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يستطع أكرم توفيق استكمال المباراة وغادر المباراة، وحل بدلا منه محمد محمدي أفشةوفي الدقيقة 74 فرصة خطيرة للاعبي مازيمبي من داخل منطقة الجزاء، وسدد لاعب بطل الكونغو كرة قوية مرت على يمين مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 79 دفع كولر بتغييرين جديدين بنزول محمود كهربا وطاهر محمد طاهر بدلا من وسام أبو علي وأحمد عبد القادر، تلاها محاولات من لاعبي الأحمر عن طريق بيرسي تاو والسولية وكلن دون خطورة.

وفي الدقيقة 86، أهدر طاهر محمد طاهر فرصة هدف محقق بعدما تلقى بينية من كهربا وضعته في انفراد أمام حارس مازيمبي إلا أن مدافع الفريق الكونغولي شتتها قبل لاعب الأهلي.