أسوأ نتيجة إيجابية.. وائل جمعة يهاجم كولر بسبب مشاركة هذا الثلاثي أمام مازيمبي.. عاجل

هاجم وائل جمعة مدافع فريق الأهلي السابق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر بسبب عدم الاعتماد على الثلاثي محمود متولي وأكرم توفيق وأحمد عبدالقادر خلال الفترات الماضية ومن ثم مشاركتهم أمام مازيمبي.

وقال وائل جمعة أن نتيجة المباراة جيدة جدًأ في الإجمال في ظل الظروف التي أقيمت فيها المباراة من سوء أرضية الملعب والغيابات التي يعاني منها الفريق.

تصريحات نارية من وائل جمعة عن كولر ووسام أبو علي

وأضاف جمعة في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس»: «الأهلي أضاع العديد من الفرص التي كان من الممكن أن يحسم المباراة من إحداها، ومازيمبي فريق عشوائي لكن كان من الممكن يفوز بالمباراة».

وتابع: «وسام أبو علي أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، مينفعش الأهلي اللي كان عنده متعب وفلافيو رأس حربته يضيع فرص سهلة تحسم مباريات كبيرة زي دي».

وأشار جمعة: «لا أتحامل ولا انتقد وسام أبو علي، هو مهاجم قوي ومعجب بطريقة التحاماته وتحركاته وتحس ان الأهلي أخيرا امتلك رأس حربة لكن عليه التركيز أكثر من ذلك».

وأكمل: «كرة القدم بها متغيرات كولر امتلك بعض اللاعبين في الفترة الماضية لكن أبعدهم بقرارا منه عن المشاركة وهذا قراره، استبعده زي ما انت عاير بس ف الأخر هو موجود معاك».

وأشار: «كولر يدير المجموعة بالطريقة التي يراها صحيحة، يستبعد لاعب من أجل تقويم سلوكه واصلاحه مثلما حدث مع كهربا من قبل، لكن العند والمكابرة والتصريحات الاستفزازية لا تجوز في الأهلي وكذلك استبعاد الثلاثي أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق ومحمود متولي فترات طويلة وبعد ذلك تستعين بيهم الأمر غريب جدا منه لابد من تواجدهم معك على فترات».

وأختتم حديثه قائلًا : الأهلي قدم أسوء نتيجة إيجابية وهي التعادل السلبي.