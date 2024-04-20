مازيمبي يجهز مفاجأة للأهلي في إياب دوري الأبطال

بعد دقائق من نهاية مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، على ملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كشفت الصحف الكونغولية عن تجهيز الفريق لمفاجأة للمارد الأحمر في مباراة الإياب بالقاهرة، وصفتها بأنها سترجح كفة الفريق الكونغولي.

مازيمبي يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة الإياب

صحيفة«RFI» الكونغولية، أكدت أن الأهلي خرج بنتيجة إيجابية من الكونغو، رغم معاناته خلال اللقاء، معلقة: «عندما لا تتمكن من الفوز بمباراة، عليك على الأقل أن تعرف ألا تخسرها، مقولة تعلمها جيدًا وتلاها مصطفى شوبير، الذي تصدى لهدفين رائعين في الشوط الأول ليحافظ على نظافة شباك فريقه في المباراة».

«الأهلي اكتفى بمغادرة الكونغو دون أي أهداف في شباكه، رغم 16 محاولة للكونغوليين، رافقها استحواذ بنسبة 63% على الكرة، حيث هز رجال لامين ندياي أنجح الأندية في القارة، على الرغم من صغر سنهم إلى حد ما، مع قلة الخبرة على المستوى القاري العالي في بعض المراكز، ومع غياب القائد كيفن مونديكو»، هكذا أكدت الصحيفة في تقريرها عقب المباراة.

صحف الكونغو: الحسم في موقعة القاهرة أمام الأهلي

الصحيفة أكدت أن غياب قائد الفريق وقلب دفاعه مونديكو، كان له عاملا مؤثرا بشكل كبير على الفريق، حيث لم تنجح جهود لحاقه باللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فيتا كلوب الأحد الماضي.

وكشفت الصحيفة مفاجأة يجهزها مازيمبي، بعدما أكدت أن مونديكو سيكون جاهزا لموقعة القاهرة في مباراة الإياب، المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري، مؤكدة أن وجوده سيكون عاملا مؤثرا في حسم التأهل من قلب العاصمة المصرية.