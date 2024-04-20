رئيس جامعة أسيوط يزور مرضى ومصابي غزة بالمستشفيات الجامعية

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، مرضى ومصابي قطاع غزة، الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم 23 حالة.

حرص الرئيس السيسي على دعم الأشقاء

أعرب رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعي عن القضية الفلسطينية.

وأكد تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني، في مثل هذه الظروف، في إطار الدور المجتمعي لجامعة أسيوط، ودعم دور الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا فى فلسطين.

واطمأن المنشاوي على تقديم كل أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات، مؤكدا حرص المستشفيات الجامعية على توفير كل أشكال الدعم الطبي والنفسي للمرضى وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير الإمكانات والمستلزمات الطبية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فضلا عن توفير الأدوية اللازمة لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء.

استقبال عدد من مرافقي الحالات

أضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت أيضا عدد من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطينى، وجرى تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كل أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ لـ«60» فردا من مرافقي مصابي غزة.

وحرص رئيس جامعة أسيوط، على تبادل الحوار مع المرضى والمصابين الفلسطينيين، والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم.

وقدم المصابون من الأشقاء الفلسطنيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومستشفيات جامعة أسيوط، لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم.