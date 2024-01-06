جامعة أسيوط في المركز السادس محليا والـ36 عربيا بتصنيف «التايمز»

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط تحتل موقعًا مميزًا بين الجامعات العربية، وذلك في التصنيفات العالمية المختصة بتصنيف الجامعات العربية، طبقًا لمعايير عالمية، وبما يتناسب مع مكانه الوطن العربي، إذ نجحت الجامعة في تحقيق تقدم وطفرة نوعية في التصنيفات الدولية، ومن أهم وأشهر هذه التصنيفات، تصنيف «THE Arab ranking».

جامعات العالم العربي

جاءت جامعة أسيوط، على مستوى جامعات العالم العربي، الذي جرى تصنيفهم في آخر إصدار 2023 بالمركز الـ6 محليًا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، التي جرى تصنيفها في هذا الإصدار، والمركز الـ36 ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية، وهم (مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا)، ويعتمد هذا التصنيف على نفس منهجية تصنيف «التايمز» لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات، وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، إذ يستند إلى ثلاثة عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور، هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

التصنيف الأكاديمي

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط حققت خلال عام 2033، تقدمًا في تصنيف «QS Arab Region University Rankings»، الذي تقوم به مؤسسة كواكواريلي سيموندز البريطانية، ويعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العربية، حيث يجري اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقًا لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية، ومنها السمعة الأكاديمية والتعاون الدولي والبحث العلمي «الاستشهاد من الأبحاث»، وجودة العملية التعليمية والخريجين، حيث جاءت جامعة أسيوط في المركز 52_60 على مستوى جامعات العالم العربي، والسادس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية؛ وذلك وفقًا لما أعلنه التصنيف البريطاني QS لعام 2025؛ كما تضمن التصنيف -كذلك- إدراج جامعة أسيوط، ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية، والبالغ عددها أكثر من 223 جامعة عربية، مشيرًا أن جامعة أسيوط لم تشارك في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية ولم يتم مخاطبتها بهذا الشأن.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى عراقة أسيوط، فهي من أقدم الجامعات المصرية والوطن العربي والتي أمتد آثارها على صعيد مصر، وأسهمت في النمو التوعوي والاجتماعي والثقافي للمنطقة، إذ أولت جامعه أسيوط اهتمام خاص بالتصنيف الدولي الأكاديمي والتصنيفات الدولية المتعددة، التي تقيس دور الجامعة في المجالات المختلفة، كلا حسب اهتمامه.