أمين عام تحالف الأحزاب: السيسي يقود البلاد بخطى ثابتة نحو التقدم والتطوير

قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات العشر الماضية في قيادة البلاد نحو البناء والتطوير بجهود مستمرة، مضيفا: «أعبر عن دعمي الكامل والقوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ولإنجازاته الرائعة خلال فترة رئاسته».

وأضاف مطر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي من خلال جهوده الحثيثة ورؤيته الوطنية القائدة، استطاع تحقيق نهضة شاملة في مصر في كل ربوع الدولة المصرية، عبر مشاريع تنموية ضخمة، وتطوير شامل في كل المجالات.

السيسي يقود البلاد نحو التقدم

وأشاد مطر بالمشروعات التنموية الضخمة المنفذة في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقود البلاد بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور، وأنه تمكن من رفع مستوى البنية التحتية في مصر إلى مستوى عالمي، وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.