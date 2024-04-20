تكريم هند صبري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة هند صبري، في إطار اختيار تونس ضيف شرف المهرجان.

الأفلام التونسية في مهرجان أسوان الدولي

وينظم مهرجان أسوان الدولي، قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة، يضم 5 أفلام، هي: «شيطانة»، إخراج آمال قلاتي، و«نضال قيقة»، و«إخوان»، إخراج مريم جبور، و«رنيم»، إخراج ريم نخلي، و«مش معروف» إخراج هبة الذوادي.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، وتكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

تونس شيف شرف المهرجان

واختار المهرجان، تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة، التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.