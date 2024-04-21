أسعار الأسمنت اليوم 21-4-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 21-4-2024 استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر متوسط طن الأسمنت الرمادي 2150 جنيهًا، بينما سجل أدنى سعر للأسمنت في الأسواق مبلغ الـ 2000 جنيه لسعر الطن، حسبما أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفقًا لآخر تحديث للسعر المعلن، تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2153 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2180 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2030 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2080 جنيها للطن.