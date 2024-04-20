رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز: نبني «براند» مصري على أعلى مستوى

قال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، إن المصنع حقق نتائج كبيرة بعد عامين من تشغيله، مشيرًا إلى البدء في الإنتاج التجريبي بمقاسات 12 و13 للإطارات، وبنهاية الأسبوع متوقع وصول الإنتاجية إلى مقاسات 13 و14، متابعًا: «نبني براند مصري على أعلى مستوى».

مصنع بيراميدز يهدف إلى رفع الجودة والتصدير للسوق الأفريقي

أوضح جودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصنع يستهدف رفع الجودة والتصدير، تحديدًا إلى السوق الأفريقي، متابعًا: «نصدر حاليًا إلى 10 دول أهمها: سوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وتركيا والعراق واليمن وباكستان، وتعاقدنا مع جهات بالولايات المتحدة لتصدير بعض المقاسات والمنتجات الخاصة بالمصنع وننتظر الحصول على موافقات لها علاقة بالجودة لتصدير الإطارات إلى السوق الأوروبي».

من المتوقع إنتاج 25% من الاستهلاك المحلي بالسوق المصري

تابع: «نستهدف تطوير الصناعات المصرية، فبنهاية العام الحالي 2024 متوقع إنتاج 25% من المستهدف والاستهلاك المحلي بالسوق المصري، وبنهاية عام 2025 نهدف إلى إنتاج من 60 إلى 70% من هذه المقاسات حتى مقاس 17، ونوفر إطارات السيارات بنسبة مكون محلي 70%، وإنتاج المصنع من الإطارات 15 ألف شهريا ونعمل للوصول إلى تحقيق 150 ألف شهريا في شهر أكتوبر المقبل».

وأردف: «نحتاج من 15 إلى 20 مليون إطار سيارة سنويا في مصر، ولا يوجد دولة عربية بها مصنع إطارات السيارات، ولو قمنا ببناء 20 مصنعا لتصنيع إطارات السيارات في مصر، لن يسدوا الاحتياج، ونستطيع تصنيع إطارات الطائرات بالفعل إذا حصلنا على تصريح لها».