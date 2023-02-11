تفاصيل إنشاء أول مصنع لإطارات السيارات على غرار «بيراميدز» بالإسماعيلية

كشف المهندس أسامة محمد حسن رئيس مجلس إدارة أول مصنع للإطارات المزمع إنشائه في محافظة الإسماعيلية، عن تفاصيل إقامة المصنع داخل المنطقة الصناعية في المحافظة، ليعد إضافة جديدة لصناعة الإطارات في مصر.

وقال «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المصنع يستهدف إنتاج إطارات السيارات بأنواعها وأحجامها المختلفة، إلى جانب إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعية والأتوبيسات والمعدات الثقيلة، إلى جانب إطارات الدراجات النارية.

وأضاف أن الخط الأول لمصنع إطارات السيارات، يستهدف طرح إنتاج الإطارات في السوق المحلي خلال شهرين فقط من بدء إنتاج الإطارات، مشيرا إلى أن السوق المحلي الهدف الأول لإنتاج المصنع.

حسن: المصنع يوفر 1000 فرصة عمل

قال المهندس أسامة حسن، صناعة إطارات السيارات، من الصناعات الاستراتيجية المهمة، خاصة أنه لا يوجد مصنع حكومي مصري، ما دفع وزارة قطاع الأعمال العام الماضي، تشجيع تدشين مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق.

وتابع أن مصنع إطارات السيارات في الإسماعيلية، يوفر 1000 فرصة عمل في أول تشغيل له كفرصة عمل مباشرة، متوقعا زيادة فرص العمل المساسرة وغير المباشرة، مع زيادة إنتاج المصنع محليا واستهدافه للأسواق المختلفة.

وأوضح أن المصنع يستهدف إنتاج 10 آلاف قطعة يومية مختلفة الأحجام، مشيرا إلى أن المصنع يعمل بطاقة نظيفة ودون وجود أي ملوثات للبيئة، وهو ما يعتبر قيمة مضافة جديدة إلى المصنع، ليعتبر نموذجا جديدا في مصانع الارلت في مصر.

مدير المنطقة الصناعية: طرح أول إنتاج بعد شهرين من العمل

وقال محمد عبدالقادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، إن المحافظة حاليا تضع اللمسات الأخيرة لإنشاء أول مصنع للإطارات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ضمن استراتيجية توطين الصناعة المحلية، لسد احتياجات السوق والحد من عملية الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف أنه في خلال شهرين من تشغيل المصنع، سيتم طرح أول إنتاج في السوق المحلي بمختلف الأنواع والأحجام، خاصة وأن السوق المحلي يستوعب كميات كبيرة في الفترة المقبلة.