محمد فايز فرحات: دور الصحافة القومية ما زال مهما

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن دور الصحافة القومية لا يزال مهمًا، خاصة في هذه المرحلة، وفي ظل وجود مشروع قومي كبير في مصر، ووجود تحديات تتعلق بعملية الوعي والتنوير.

وتابع «فرحات»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الأهرام لعبت دورًا تاريخيًا في نشر الوعي، وعمرها أكبر من أعمار الكثير من الدول، ودورها ما زال قويًا.

وأضاف أن هناك تحديات تواجه المؤسسات الصحفية، سواء على مستوى المهنة أو الإدارة، وأهم هذه التحديات، تحدي التأقلم مع التحولات العنيفة، سواء في السوق الإعلامي، أو في طبيعة الجمهور القارئ، أو في الدوائر الأخرى البعيدة عن الصحافة، لكنها تؤثر على الصحافة.

ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية كانت تعتمد على الإعلانات، لكن حدث تحولات كبيرة في هذا السوق، وهذا لا يعني أن الدخل من الإعلانات انتهى، لكن هناك ضرورة للعمل على توفير مصادر دخل جديدة، مضيفًا أن الأهرام استطاعت أن تطور مصادر دخل جديدة، بعيدًا عن التقليدية.