معا لدعم «قادرون باختلاف».. مصطفى عمار: «الوطن» حريصة على التفكير فيما يميزها بين المؤسسات الصحفية

أكد الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، أن المؤسسة بدأت، منذ فترة قصيرة، وأثناء التحضير لشهر رمضان، التفكير فيما يمكن أن يميزها وسط التنافس الكبير بين المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية، خاصةً أن «التميز» يُعد أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات الصحفية، وقال: «أعددنا خطة للتناول الدرامى، من خلال استوديوهات تحليلية لأهم المسلسلات، وربط الأحداث بما جرى على الساحة السياسية فى مصر، خلال سنوات 2011 و2012 و2013».

وتحدث رئيس تحرير «الوطن» عن المبادرة الجديدة التى أعلنت عنها الصحيفة، والتى تتمثل فى تقديم ملخص لمسلسلات رمضان مترجم بلغة الإشارة، قائلاً إنه سوف يتم تقديم الأعمال الدرامية بلغة الإشارة، فى الفترة من بعد الإفطار حتى منتصف الليل، فى «استوديو تحليلى» على الهواء مباشرةً، وأضاف أن هذا الأمر يأتى من منطلق «استكمال ما بدأته الدولة المصرية فى دعم إخوتنا وأهالينا من ذوى الهمم»، لذلك جرى العمل على توفير وسيلة تلبى احتياجات أكثر من 8.5 مليون مواطن من ذوى الهمم فى مصر.

رئيس التحرير: منح «ذوى الهمم» فرصة لمتابعة سير الأحداث والقضايا التى تتناولها المسلسلات

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، أنه سوف يتم تقديم ملخصات يومية للمسلسلات التى أنتجتها الشركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بعد انتهاء كل حلقة، موضحاً أن فيديوهات الملخصات ستكون صورة فقط، على أن يقوم عدد من المتطوعين بترجمتها بلغة الإشارة، ضمن المبادرة التى أطلقتها المؤسسة، وبالتالى يستطيع ذوو الهمم متابعة ومعرفة سير الأحداث فى المسلسلات، والقضايا التى يناقشها المسلسل.

وتابع رئيس تحرير «الوطن» أنه يتم الترويج لفكرة تقديم ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة من خلال المداخلات اليومية على جميع برامج «التوك شو»، فى مختلف قنوات الشركة «المتحدة»، فضلاً عن تثبيت «بانرات» على كل منصات صحيفة «الوطن»، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات مع كل الجروبات والمبادرات المدنية المهتمة بذوى الهمم من الصم وضعاف السمع، من أجل إعلامهم بالمبادرة، وبالتالى الترويج لها بين أهالينا من ذوى الهمم.

وأضاف «عمار» أنه سيتم تفعيل خدمة على تطبيق «واتساب»، تتضمن إرسال روابط الحلقات إلى المستفيدين من ذوى الهمم، موضحاً أنه سوف يتم جمع قواعد البيانات الخاصة بذوى الهمم من المبادرات الخاصة بهم، مشيراً إلى أنه يجرى العمل على تقديم ملخصات لكل أعمال الدراما المصرية، التى قدمتها الشركة المتحدة بلغة الإشارة، لكى يصبحوا متابعين للأحداث، إذ إن هناك الكثير من الأعمال الدرامية التى يجب عليهم متابعتها، مثل «الحشاشين» و«جودر».

وتابع أن الخطة الموضوعة حالياً تستهدف تقديم كل الأعمال الدرامية، التابعة لـ«المتحدة»، والبالغ عددها 20 مسلسلاً درامياً، بلغة الإشارة، عبر منصات صحيفة «الوطن» على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن إذا تعذر ذلك، سوف يتم اختيار أبرز الأعمال الدرامية وترجمتها وملخصاتها إلى لغة الإشارة.