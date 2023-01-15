جابر القرموطي لـ«ملعب الفن»: أعشق قراءة الصحف الورقية.. أنا دقة قديمة

قال الكاتب الصحفي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، إنه لا يزال يستمتع بقراءة الصحف الورقية اليومية التي تصدر صبيحة كل يوم، ورغم التقدم التكنولوجي الموجود حاليا، إلا أنه لا يستمتع حال قراءة الأخبار عبر الهاتف المحمول، بقدر القراءة عبر الجريدة الورقية، «أنا دقة قديمة شوية».

القرموطي: أنا أهلاوي لكن بشجع وأحب الكورة الحلوة

أضاف «القرموطي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، المذاع على راديو «ON Sport F.M»، بالنسبة للشق الرياضي، نجح نادي الزمالك في بناء الكثير من المنشآت خلال الفترة الأخيرة، «أنا أهلاوي لكن بشجع وأحب الكورة الحلوة، وبحب لعب شيكابالا».

واستطرد: «تعلمت في مدرسة جريدة الحياة اللندنية، وفيها اتعلمت الصحافة كتابة وفهما، وكنت أول خبر قدمته للأستاذ شريف رياض، كنت عامل السؤال بالأسود والإجابة بالأحمر وكان لمطربة لبنانية قاعدة في مصر، ولما روحتله وسلمته قالي أنا محتاجك، أنت خامة كويسة لكن محتاج تطوير، وكنت بكلف نفسي أوي وأجيب ورق مسطر غير ورق الدشت اللي الصحفيين اتعودوا عليه».

وأوضح أنه مع وصوله إلى مبني جريدة الأهرام للعمل في مجلة «الأهرام السياسي»، بكى أمام المبنى، وحينها كان يتقاضى مبلغ 300 جنيه، وكان المبلغ في تلك الآونة كبير للغاية.