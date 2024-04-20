لبلبة تتبرع بفستانها في «الشيطانة التي أحبتني» لمؤسسة «راعي مصر»

تبرعت الفنانة الكبيرة لبلبة، بالفستان الذي ظهرت به في فيلم «الشيطانة التي أحبتني» لصالح مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقالت الفنانة لبلبة: «عمل من أعمالي التي أعتز بها جدًا.. الشيطانة التي أحبتني.. الفستان ده اتنفذ مخصوص.. اسمحولي إني أتبرع بيه.. دي أقل حاجة أقدر أقدمها لأخواتنا غير القادرين.. وكل الشكر لمؤسسة راعي مصر».

فستان لبلبة في مزاد خيري

من المقرر أن يدخل فستان لبلبة من عملها الفني «الشيطانة التي أحبتني»، في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم، بولاية نيو چرسي الأمريكية.

ويحيي الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد، بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

مزاد خيري بمشاركة عدد من الفنانين

يتضمن الحفل مزاد خيري، يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية، لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين في هذا المزاد، كريم عبد العزيز، إليسا، أحمد حلمي، وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وزوجة الفنان الراحل چورچ سيدهم.