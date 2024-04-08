«راعي مصر» توزع ملابس العيد على 5 آلاف أسرة في المحافظات

في إطار مبادرة فرح قلبي التي أطلقتها مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت المؤسسة بتوزيع ملابس العيد على المواطنين الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية، وذلك لرسم البهجة والفرحة على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

توزيع ملابس العيد

وانتشرت فرق المؤسسة ومتطوعيها على المناطق الأكثر فقرا بالمحافظات، حيث وزعوا الملابس وهدايا العيد على 5 آلاف أسرة في محافظات الجمهورية وسط حالة من الفرحة والسرور من الأهالي في كل المناطق.

جهود التحالف الوطني

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة راعي مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكل محافظات الجمهورية.