كريم عبد العزيز يتبرع بطربوش «كيرة والجن» وشال «بيت الروبي» لصالح «راعي مصر»

تبرع الفنان الكبير كريم عبد العزيز بالطربوش الذي ظهر به في فيلم كيرة والجن، والشال الذي ظهر به في فيلم بيت الروبي، لصالح مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

دخول تبرعات كريم عبد العزيز في مزاد

من المقرر أن تدخل تبرعات الفنان كريم عبد العزيز في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة، بمشاركة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چرسي الأمريكية.

يشار إلى أن الفنان كريم عبد العزيز من الفنانين الكبار شركاء راعي مصر، الذي يحرص على التبرع بشكل دوري لصالح لدعم الأكثر فقرا.

ومن المقرر أن يحيي الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد، بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

مشاركة الفنانين في المزاد

يتضمن الحفل، مزاد خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين في هذا المزاد، الفنانين أحمد حلمي، إليسا، لبلبة، وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، وزوجة الفنان الراحل چورچ سيدهم.