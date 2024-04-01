مؤسسة راعي مصر: أطلقنا 518 قافلة طبية في 20 محافظة خلال فبراير الماضي

في إطار اهتمام مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوفير خدمة طبية لائقة للفئات الأكثر احتياجًا حققت المؤسسة من خلال القطاع الطبي إنجازا كبيرا في الرعاية الصحية خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم إطلاق 518 قافلة طبية في 20 محافظة خلال الشهر، وذلك للكشف على الأسر الأولى بالرعاية.

قوافل طبية مجانية

وذكرت المؤسسة في بيان لها، اليوم، أن عدد المرضى المستفيدين من هذه القوافل المجانية على مدار الشهر بلغ 119109 مرضى في تخصصات مختلفة «نظارات -تدخلات أسنان - تحاليل».

وأشارت مؤسسة راعي مصر إلى أنه تم إجراء نظارات لـ10017 حالة وتدخلات أسنان لـ905 مرضى وإجراء تحاليل لـ447 مريضًا من الأسر الفقيرة في مختلف المحافظات والمناطق المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرًا في كل محافظات الجمهورية.