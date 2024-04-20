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دراما المتحدة

وزيرتا الثقافة والتضامن الاجتماعي تصلان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتب:

بسمة شطا
تصوير:

عبد الحافظ السيد
10:29 م | السبت 20 أبريل 2024
مهرجان أسوان لافلام المرأة

مهرجان أسوان لافلام المرأة

وصلت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الثامنة.

حفل افتتاح مهرجان أسوان

وبمجرد وصول الوزيرتين، انطلق حفل افتتاح مهرجان أسوان الذي سيشهد تكريم الفنانتين غادة عادل وهند صبري، والمخرجة هالة خليل.

وحرص من الفنانين على حضور حفل الافتتاح، منهم أحمد مجدي وأحمد فتحي وأحمد وفيق، وصبري فواز ورانيا يوسف وفرح يوسف وريم البارودي وناهد السباعي.

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بقلم بسمة شطا