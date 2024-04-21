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دراما المتحدة

المركز القومي للمسرح ينظم حفل تأبين لاسم أشرف عبدالغفور الأربعاء المقبل

كتب:

ياسمين محمود
01:25 ص | الأحد 21 أبريل 2024
اشرف عبدالغفور

اشرف عبدالغفور

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ تكريم وتأبين اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

ويعرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل 24 أبريل 2024، بالمسرح القومي.

مسيرة أشرف عبدالباقي الفنية 

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

 

 

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