مهرجان الجونة يكرم الراحلين من الوسط الفني.. أبرزهم أشرف عبدالغفور

حرص مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، على تخصيص خلال حفل الختام، لتكريم الراحلين من الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

وجاء أسماء الراحلين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، أشرف عبدالغفور، ناهد فريد شوقي، طارق عبدالعزيز، أحمد سامي العدل، مصطفى درويش.

بينما أحيت فرقة كايروكي، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، وقدموا أغنية أنا نجم، بالإضافة إلى أغنية تلك قضية، لدعم الشعب الفلسطيني.