كيف يتصرف الزوج حال توقيعه على قائمة منقولات وفشل إتمام الزواج؟

تشهد بعض حالات الزواج توقيع الزوج علي قائمة المنقولات الزوجية قبل إتمام الزفاف ثم يحدث خلاف بين الطرفين ينتهي بالطلاق قبل دخول الزوج بزوجته، ورفع أهل الزوجة دعوى بقائمة المنقولات الزوجية، ما ؤدي إلى مشكلة كبيرة للزوج الذي يجد نفسه تحت طائلة القانون.

عدم نقل المنقولات لشقة الزوجية

أيمن محفوظ المحامي بالنقض، قال إنه في حالة كتابة القائمة وعدم نقل المنقولات إلى منزل الزوجية، فللزوج أن يتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر يفيد بعدم تسلمه المنقولات الزوجية شارحا تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى عدم إتمام الزواج.

عدم تسلم المنقولات

وأوضح محفوظ لـ«الوطن»، أنه يجب أن يستعين الزوج بشهادة الشهود من جيرانه في حالة عدم تسلمه المنقولات، مشيرا إلى أنه حتى لو تم رفع قائمة المنقولات فإنه لا توجد جريمة، لانتفاء ركن التسليم في جريمة خيانة الأمانة وهو أساس جريمة التبديد في قائمة المنقولات.

نقل المنقولات لشقة الزوج

واستكمل المحامي أنه في حالة نقل المنقولات الزوجية لشقة الزوج، يحرر الزوج محضرا يثبت فيه المنقولات التي جاءت من منزل الزوجة فعليا، لأن قائمة المنقولات يُكتب فيها كل المنقولات الخاصة بالعروسين، وإذا أقامت الزوجة دعوى تبديد يجري توجيه اليمين الحاسمة لها أمام المحكمة بأن قائمة المنقولات المرفوعة ليست ملكها بالكامل، ثم تسترد المنقولات الخاصة التي اشترتها بالفعل وتترك المنقولات الأخرى للزوج.

واستكمل المحام، أن الدين قد حسم مسألة عقد القران علي الزوجة وعدم الدخول بها بأن جعل لها نصف ما فرضة الزوج لها سواء من المشغولات الذهبية أو المنقولات .