إجراءات التمكين من منزل الزوجية.. خبير قانوني يوضح

«الشقة من حق الزوجة».. جملة قد تكون الأكثر انتشارًا وسط الخلافات الزوجية، فبعد أن تزداد الشجارات بين أي ثنائي يقرران لانفصال بأقل الخسائر، وفي بعض الأحيان تصل الخلافات لحد طرد الزوجة -سواء كانت في عصمة زوجها أم لا- من منزل الزوجية، وحينها تبدأ تشعر أن أبسط حقوقها تسلب منها، لذلك تتساءل الكثير من السيدات عن الإجراءات التي تساعدهنّ في تمكّينهنّ من منزل الزوجية.

حالات الطرد من مسكن الزوجية

خلال هذا التقرير توضح «الوطن» إجراءات التمكين من منزل الزوجية، حسب المحامي علي حمودة المتخصص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إذ قال إنَّ الطرد له حالتان، الأولى: عندما تكون الزوجة في عصمة زوجها، ووقتها إن تمّ طردها من شقة الزوجية، يتمّ تقسيم الشقة بينهما، والحالة الثانية عندما تكون السيدة مطلقة، وحينها يحق لها أن تتمكّن من الشقة بمفردها وينفذ وقتها بالقوة، لكن إذا كانت المطلقة ليس لها أولاد منه، في هذه الحالة لا يحق لها أن تطالب بمسكن الزوجية.

إجراءات تساعدك في التمكين من منزل الزوجية

وقال المحامي إن الإجراءات الواجب على المتضررة سواء كانت ما زلت زوجة له أو مطلقة، فأول شيء تفعله هو تحرير محضر في دائرة القسم التابعة لها، على أن تذكر عنوان مسكن الزوجية بشكل تفصيلي، وتوضح خلاله حالة طردها من مسكن الزوجية، وبعدها إحالة المحضر للنيابة المختصة، لبدء العمل على تحريات المباحث، ليتحققوا من أن مسكن الزوجية الذي ذكرته، هو نفس المسكن المدون في المحضر، وتقوم المباحث بالتحري عن مدى صدق كلام الزوجة بالمحضر، وسؤال الجيران.

التمكين برفقة قوة من قسم الشرطة

وأضاف المحامي أنَّه عندما تثبت صحة حديث الزوجة، بعدها يتمّ تمكّينها من مسكن الزوجية، ويكون برفقتها قوة من قسم الشرطة في أسرع وقت، وأيضًا محضري التنفيذ.