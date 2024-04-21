عاجل..حدث ليلا.. وباء محتمل واحتجاجات في تل أبيب وجزيرة إسبانية تتظاهر ضد السياح

ما بين الاحتجاجات في تل أبيب من جانب آلاف المستوطنين ضد حكومة دولة الاحتلال والمظاهرات داخل إحدى الجزر الإسبانية بسبب السياحة، تعددت الأحداث العالمية التي شهدت توترا في عدد من البلدان في الساعات الماضية، بينما خرج مجموعة من العلماء يكشفون مفاجأة متعلقة بالوباء المحتمل والمتوقع أن يتفشى في المستقبل.

الاحتجاجات تشعل تل أبيب

وداخل دولة الاحتلال، كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الناطقة باللغة العبرية، تظاهر الآلاف أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل المحتجزين، وفي الوقت ذاته طالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية عقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

الكونجرس الأمريكي يدعم أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار

وفي الوقت الذي يشتعل الداخل الإسرائيلي، أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم كمساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان رغم اعتراضات مريرة من المتشددين الجمهوريين، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء رويترز.

جزيرة إسبانية على صفيح ساخن بسبب السياحة

وبخلاف المظاهرات الإسرائيلية، احتج الآلاف في جزيرة تينيريفي الإسبانية، السبت، مطالبين بالحد مؤقتا من وصول السياح إلى الجزيرة التي تعد واحدة من أكبر جزر الكناري الإسبانية، من أجل وقف الطفرة في إيجارات العطلات التي تؤثر على زيادة الإسكان والتكاليف بالنسبة للسكان المحليين.

علماء يفجرون مفاجأة بشأن وباء محتمل

وبعيدا عن المظاهرات والاحتجاجات، خرج عدد من كبار العلماء في دراسة استقصائية دولية يرجحون أن الإنفلونزا هي العامل الممرض الذي من الممكن أن يؤدي إلى جائحة جديدة في المستقبل القريب، وفقا لما جاء في صحيفة «جارديان» البريطانية، والتي أشارت إلى أن 57% من كبار خبراء الأمراض يعتقدون حاليا أن سلالة من فيروس الإنفلونزا ستكون السبب في التفشي العالمي التالي للأمراض المعدية القاتلة.