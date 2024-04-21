جزيرة إسبانية على صفيح ساخن بسبب السياحة.. ما علاقة الإيجارات؟

احتج الآلاف في جزيرة تينيريفي الإسبانية، السبت، مطالبين بالحد مؤقتا من وصول السياح إلى الجزيرة التي تعد واحدة من أكبر جزر الكناري الإسبانية، من أجل وقف طفرة في إيجارات العطلات وبناء الفنادق التي من شأنها أن تؤثر على زيادة الإسكان والتكاليف بالنسبة للسكان المحليين.

تفاصيل ما يحدث في جزر الكناري

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز»، رفع المتظاهرون في الجزيرة الإسبانية لافتات كتب عليها «الناس يعيشون هنا» و«لا نريد أن نرى جزيرتنا تموت»، وقالوا إنه يجب إجراء تغييرات على صناعة السياحة التي تمثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في جزر الكناري.

وقال أحد المتظاهرين خلال المسيرة في سانتا كروز دي تينيريفي عاصمة تينيريفي: «إنها ليست رسالة ضد السائح، ولكن ضد نموذج سياحي لا يفيد هذه الأرض ويحتاج إلى التغيير».

ونُظمت مسيرات أصغر في أماكن أخرى في مجموعة الجزر ومدن إسبانية أخرى، نظمتها جميعها نحو 24 منظمة بيئية قبل ذروة موسم العطلات الصيفية؛ إذ تقول المنظمات إن السلطات المحلية يجب أن تحد مؤقتًا من أعداد الزوار لتخفيف الضغط على بيئة الجزر والبنية التحتية والمساكن، ووضع قيود على شراء العقارات من الأجانب.

وقال أنطونيو بولون أحد قادة الاحتجاج لرويترز: «يجب على السلطات أن توقف على الفور هذا النموذج الفاسد والمدمر الذي يستنزف الموارد ويجعل الاقتصاد أكثر خطورة، جزر الكناري لها حدود، كما أن صبر الناس لها حدود».

السياحة في جزر الكناري

وزار جزر الكناري، التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة، نحو 14 مليون سائح أجنبي في عام 2023، بزيادة 13% عن العام السابق، وفقا للبيانات الرسمية، وتشعر السلطات في الجزر بالقلق إزاء تأثير ذلك على السكان المحليين.

ومن المتوقع إقرار مشروع قانون هذا العام لتشديد قواعد الإيجارات القصيرة بعد شكاوى من السكان الذين خرجوا من سوق الإسكان.

وقال رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيجو يوم الجمعة إنه يشعر بالفخر لأن المنطقة كانت مقصدًا سياحيًا إسبانيًا رائدًا، لكنه أقر بالحاجة إلى مزيد من الضوابط مع استمرار نمو القطاع.