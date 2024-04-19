«التنمية المحلية»: تسهيلات متنوعة في قانون التصالح للمواطنين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ضرورة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح إذ يُشترط ملء النموذج الخاص بالتقديم، مضيفًا لـ«الوطن» أن اللجان المختصة لن تستقبل طلب تصالح دون الأوراق المطلوبة، وأيضًا لضمان سرعة البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

وأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لافتًا إلى أنّ لائحة قانون التصالح تتضمن كل شروط التقديم وأيضًا المراكز التكنولوجية بها.

المستندات المطلوبة التصالح

- صورة بطاقة الرقم القومى وما يدل على صفة مقدم الطلب

- ايصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف

تقيدم نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء

- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد

- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات التعدي على الأرض المملوكة للدولة

- شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح

- بالنسبة لمخالفة حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.