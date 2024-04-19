4 فئات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء.. وفقا للائحة التنفيذية الجديدة

مع اقتراب موعد بدء سريان قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ينتظر المواطنون تفعيله بعد صدور اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن البعض يجهل بأن هناك أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء، التي أوضحها النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

أربع فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء

وحول الحديث عن التصالح في مخالفات البناء، قال محمد عطية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك فئات مستثناة من قانون التصالح الجديد، التي تشمل المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار، والمباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل، والمباني التي تضم آثاراً أثرية، والجراجات غير المغطاة للبناء.

الجراجات في قانون التصالح الجديد

وأوضح الفيومي أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا التغيير في القانون يأتي نتيجة لتحليلات دقيقة قام بها المشرعون للقانون، والهدف من ذلك هو تجنب تكدس السيارات في الشوارع، وبالتالي قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية، متابعا « نعمل على مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول».