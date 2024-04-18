هل يجوز تعلية العقار بعد قبول التصالح؟.. اعرف التفاصيل كاملة

يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 5 مايو المقبل، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت التفاصيل الكاملة لأعمال التصالح، فهل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد التصالح أم لا؟.

قانون التصالح في مخالفات البناء

المحامي إسلام عبدالمقصود، أجاب على تساؤل هل يجوز البناء أو تعلية العقار بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، قائلا إنّ قانون التصالح ضمّ عدد من البنود الواضحة، التي أتيحت في مضمونها لصاحب التصالح إمكانية التجديد أو الإحلال، أو تعلية المبنى بعد الانتهاء من إجراءات التصالح بحسب الضوابط القانونية.

حالة يلغى فيها طلب التصالح

وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أنّه حال إجراء أي تعديلات على العقار قبل انتهاء إجراءات طلب التصالح وتقنين أوضاعه، يؤدي ذلك إلى إلغاء طلب التصالح نهائيا.

وأوضح أنّه حينما يحصل المواطن على موافقة طلب التصالح، يعد ذلك بمثابة رخصة تتيح له الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار المتصالح عليه.