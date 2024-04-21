استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 21-4-2024

كشفت شعبة القصابين في الغرف التجارية، عن استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، مع توافر المعروض بما بكفي احتياجات السوق لفترة طويلة، إلى جانب ما توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز الخدمة الوطنية، من كميات كبيرة من اللحوم عبر منافذ الوزارة والجهاز.

أسعار اللحوم البلدي

وأوضحت شعبة القضابين في بيان عنها اليوم، أنّ أسعار اللحوم البلدي تتراوح بين 320 لـ390 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ تكون الأسعار متفاوتة، وجار طرح الكيلو بمنافذ أمان بسعر 290 جنيها فقط للكيلو.

وحسب ما أفادت نشرة شعبة القصابين، يُباع كيلو اللحم الضأن بسعر يتراوح بين 450 لـ475 جنيها حسب القطعية، وتراوح سعر كيلو كباب الحلة بين 244 حتى 320 جنيها، بينما تراوح أسعار الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو.

ونجحت الحكومة في نشر السيارات المتنقلة والتي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، ما يوفر المزيد من الاستقرار بأسعار اللحوم في الأسواق.