أسعار اللحوم اليوم السبت 20-4-2024 في الأسواق.. اعرف الكيلو بكام

تشهد أسعار اللحوم اليوم السبت 20-4-2024 استقرارا في الأسواق، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومبادرة «كلنا واحد»، وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم، وفق ما أعلنت بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم السبت 20-4-2024 في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 392 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و500 جنيه.

- سجل كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا.

- سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر اللحم البتلو بالعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

أسعار اللحوم المستوردة تتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.