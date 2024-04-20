تراجعت 85 جنيها.. أسعار اللحوم المجمدة الآن في السلاسل التجارية

أعلن عدد من السلاسل التجارية الكبرى تراجع أسعار السلع الغذائية بمختلف أنواعها، ومنها أسعار اللحوم والدواجن والدقيق والأرز والزيت والسكر، وذلك استجابة لمبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

أسعار اللحوم اليوم السبت

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار اللحوم الآن بمختلف أنواعها بعد التخفيضات، في عدد من السلاسل التجارية، إضافة إلى قيمة الانخفاضات، حيث تصل نسبة التراجع لنحو 27% في عدد من الأنواع، وفقًا لبيان الغرف التجارية.

سلسلة محال كارفور

- سجل سعر كيلو اللحوم الهندية «بقري مجمد» من 850 - 1ك نحو 285 جنيها، بدلاً من 329.95 جنيه، بتراجع نحو 14%.

- سجل سعر كيلو «موزة بقري بلدي 1ك» نحو 395 جنيها بدلاً من 498 جنيها، بتراجع نحو 21%.

سلسلة محال فتح الله

- سجل سعر كيلو «لحم كتف ضاني 1ك» نحو 235 جنيها، بدلاً من 320 جنيها، بتراجع نحو 27%، بما يعادل 85 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو «لحم مفروم مستورد 1ك» نحو 215 جنيها، بدلاً من 295 جنيها، بتراجع نحو 27%.

سلسلة محال الفرجاني

- سجل سعر كيلو «لحم مفروم مستورد 1ك» نحو 199.95 جنيه، بدلاً من 244.95 جنيه، بتراجع نحو 18%.

- سجل سعر كيلو «لحم عروق مستورد 1ك» نحو 295.95 جنيه، بدلاً من 319.95 جنيه، بتراجع نحو 8%.

سلسلة محال كازيون

- سجل سعر كيلو «لحم بقري مجمد مكعبات 900 جم» نحو 234.95 جنيه، بدلاً من 249.95 جنيه، بتراجع نحو 6%.

- سجل سعر كيلو «لحم مفروم بقري مجمد 900 جم» نحو 234.95 جنيه، بدلاً من 249.95 جنيها، بتراجع نحو 6%.