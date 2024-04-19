أسعار اللحوم اليوم الجمعة 19-4-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 19-4-2024، حالة من الاستقرار في مختلف محال الجزارة خلال بداية التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار اللحوم بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو 395.33 جنيه في الأسواق للمستلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو بعظم) بنحو 376.83 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

أسعار اللحم الكندوز في الأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 383.39 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير، ليسجل نحو 336.14 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو 375.96 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

أسعار اللحم الضأن في الأسواق اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو 413.89 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 384.89 جنيه في الأسواق للمستهلكين.