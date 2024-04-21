وصول 6 آلاف طن ردة وتداول 17 ألف طن بضائع عامة في ميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، إذ تمّ تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و685 شاحنة و150 سيارة، وشملت حركة الواردات 10 آلاف طن بضائع، و378 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 307 شاحنات و15 سيارة.

تداول 2150 طنا

وشهد سفاجا استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طنا، و300 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» 3 سفن وهي بريدج، آيلة وأور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «IRIS OF SEA» وعلى متنها 6 آلاف طن ردة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1370 راكبا بموانيها.