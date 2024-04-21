الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط

كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع محطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، مبينة أنَّ الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترًا، موضحة أنَّه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بنسبة 100%.

3.5 مليون حاوية مكافئة

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّ المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتمّ تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد»، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل المواني المصرية والمشاركة في تشغيل المواني وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

ممر لوجستي متكامل

ونوهت وزارة النقل إلى أنَّ المشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل «طنطا - المنصورة - دمياط»، والذي يتكون من «المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا / المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط» والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي».