«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في شمالي إسرائيل كتب: هانى حسن 09:35 ص | الأحد 21 أبريل 2024 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن صافرات الإنذار تدوي في شمالي إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بنى عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان 5 منشآت نووية إيرانية تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تعد هدفا حيا للاستهداف إيران تحذر من ضرب جيش الاحتلال لمواقعها النووية.. والأقمار الصناعية تفضح إسرائيل اعتقال نصاب إسرائيلي جمع نصف مليون شيكل من مطعم بيتزا بحجة دعم جيش الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار إسرائيل القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن