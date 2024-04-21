رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في شمالي إسرائيل

كتب:

هانى حسن
09:35 ص | الأحد 21 أبريل 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن صافرات الإنذار تدوي في شمالي إسرائيل.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بنى عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان

5 منشآت نووية إيرانية تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تعد هدفا حيا للاستهداف

إيران تحذر من ضرب جيش الاحتلال لمواقعها النووية.. والأقمار الصناعية تفضح إسرائيل

اعتقال نصاب إسرائيلي جمع نصف مليون شيكل من مطعم بيتزا بحجة دعم جيش الاحتلال
بقلم هانى حسن