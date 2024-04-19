شاشات عرض ودهان المباني.. تفاصيل تطوير الدائري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

تعمل محافظة القاهرة، بالتعاون مع جامعة عين شمس، على تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري، لتحسين الرؤية البصرية، وتجميل محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه قبل افتتاحه، من خلال دهان المباني ووضع شاشات العرض، على جانبي الطريق، وزراعة الأشجار واللوحات الفنية، وغيرها من أعمال تحسين الرؤية البصرية، ليعكس النقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.

إجراءات تطوير الطريق الدائري

ووضعت المحافظة بالتعاون مع الجامعة، خطة عمل وأخرى زمنية للانتهاء من أعمال تطوير الطريق قبل إفتتاح المتحف المصري الكبير، على مسافة 12 كيلومترًا مقسمة إلى 11 قطاعًا بالاتجاهين الشمالي والجنوبي من المتحف، وتشمل خطة التطوير مايلي:

- دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة.

- تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة.

- إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار.

- توزيع الإنارات وشاشات العرض بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة.

- ربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميًا لمصر.