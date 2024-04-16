3 حالات لوقف إصدار رخصة البناء على قطع الأراضي الأكثر تميزا

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكراسة الشروط التي أعلنت عنها مؤخرًا، مع طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، حالات رفض إعطاء رخصة البناء في 4 مدن جديدة، هي: «15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر».

حالات رفض منح رخصة البناء على الأراضي الأكثر تميزًا

وبيّنت كراسة الشروط 3 حالات يحق فيها لجهاز المدينة الامتناع عن إعطاء رخصة البناء أو تعديلها لحاجزي قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، جاءت كالتالي:

- استخدام الأرض في نشاط مخالف للاشتراطات والقوانين العامة الواردة بكراسة الشروط.

- إذا لم يتفق التصميم المعماري المُعَد للبناء مع الطراز المعماري والأصول الفنية والتنسيق الحضاري للمنطقة.

- إذا أخطر جهاز المدينة صاحب الشأن بتعديلات مطلوبة ولم يوافق، ولم يلتزم بتقديم رسومات أخرى، طبقًا لما حدده قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009، وذلك خلال مدة محددة.

كراسة الشروط جزء من التعاقد

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن كراسة الشروط المعلنة مع طرح الأراضي بالمدن الجديدة، تعتبر جزءا من التعاقد على قطعة الأرض، ويجب الالتزام بكل ما جاء فيها من شروط ومواصفات، لافتة إلى أن الإخلال بما جاء فيها من بنود يعتبر إخلال بالعقد.