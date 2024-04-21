بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمهام الأدائية لصفوف النقل بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والمواد العملية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية».

امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع لصفوف النقل

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّه تمّ مراعاة التباعد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان وتأكيد تهوية الفصول وأنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية .

وشددت مديرية تعليم القاهرة على عدم حرمان أي طالب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان، مؤكّدًا أنَّه تمّ تجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان والتأكّد من الإضاءة وسلامة الأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة.

وأوضحت تعليم القاهرة، وضع امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع مسئولية الموجهين الأوائل، ويتمّ مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، واتباع جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقاً للقرار 252 لسنة 2017.