«التعليم»: 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية تطبق مشروع رأس المال الدائم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 130 مدرسة ثانوية فنية زراعية متواجدة في نطاق 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تطبق مشروع «رأس المال الدائم» من خلال توفير وتقديم منتجاتها المختلفة.

وتشتمل المنتجات على المصنعات الغذائية، ومنتجات الألبان، ومحاصيل الخضر، ومحاصيل الفاكهة، ومحاصيل الحقل، ونباتات الزينة، والأسماك، واللحوم والأضاحي، واللبن الطازج، والدواجن، ومنتجات نحل العسل، والأثاث المصنع وذلك في كل الأقسام بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية ما يسهم بصورة فعالة في زيادة كميات المنتجات الزراعية التي يجري عرضها للجمهور بمنافذ البيع بأسعار تنافس السوق المحلية وتخدم البيئة المحيطة.

المراكز الأولى في الترتيب

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المدارس الزراعية لمحافظات البحيرة والشرقية وسوهاج حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب المحافظات الأعلى تحقيقا لخدمة المجتمع وفقا لمؤشرات مشروع رأس المال.

وجاءت مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية فى المركز الأول، إذ تتفوق في إنتاج محاصيل الحقل، ونباتات الزينة، ومنتجات عسل النحل، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، والصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان.

تأتي مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية في المركز الثاني، إذ تتفوق في منتجات الألبان ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، بينما تأتي مدرسة جرجا الثانوية الزراعية في المركز الثالث لتفوقها في إنتاج محاصيل الخضر، وإنتاج محاصيل الفاكهة، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وتأتي مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية في المركز الرابع لتميزها في منتجات الألبان، بينما تأتي مدرسة طهطا الثانوية الزراعية في المركز الخامس لتميزها في منتجات عسل النحل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الصناعات الغذائية والعجائن، ومنتجات الألبان، وفي المركز السادس مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية لتميزها في إنتاج محاصيل الحقل، وإنتاج الدواجن، ومنتجات الألبان.

تطوير منافذ بيع مدرسة دمنهور

وجرى تطوير منافذ بيع منتجات مدرسة دمنهور الثانوية الفنية الزراعية بمحافظة البحيرة لتوفير كل منتجات المدارس الزراعية للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك بتمويل من مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الزراعية.

كما جرت إقامة مزرعة سمكية على مساحة فدان بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية بمحافظة الدقهلية لتدريب الطلاب وللمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي بأسعار تنافس الأسعار المحلية تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وقامت مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج بزيادة القدرة الإنتاجية لماكينات تفقيس بيض الدجاج لإنتاج الكتاكيت المحصنة عمر يوم واحد وبيعها للمواطنين بالبيئة المحيطة بالمدرسة، وكذلك زيادة المنتجات المعدة للبيع بصورة مجمدة مثل (الخضروات ـ الفاكهة ـ العصائر)، بجانب منتجات العجائن والمربات والمنتجات اللبنية بكل أنواعها التي يجري عرضها بمنفذ البيع الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية بالبيئة المحيطة بالمدرسة.

وتقوم مدرستا بني سويف، وناصر بني سويف الثانوية الزراعية بمحافظة بني سويف، ببيع لحوم بلدية طازجة من العجول التي تجري تربيتها ورعايتها في المدرسة وتحت الإشراف البيطري للمسؤولين عن الطب البيطري بالمدرسة، ويجري البيع بالمنفذ الخاص بالمدرسة بأسعار تنافس الأسعار المحلية.

مدارس دمنهور والزقازيق

شاركت مدرستا دمنهور، والزقازيق الثانوية الزراعية بمنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان المختلفة للمرة الأولى في المعرض التجاري الدولي السابع للأغذية والمشروبات FOOD AFRICA الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 28 دولة إفريقية وآسيوية، وقد أشاد الحضور والزائرين بمنتجات المدارس الزراعية وما تتميز به من الجودة العالية والأسعار المناسبة.