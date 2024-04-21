«ملكات الاسكواش».. كيف أظهرت بطولة الجونة الجانب الأنثوي لنور الشربيني ونوران جوهر؟

مع انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والسيدات، التي تقام فعالياتها في الفترة ما بين 19 و26 أبريل الجاري، سجلت نجمتي مصر نور الشربيني ونوان جوهر، المصنفتان الأولى والثانية على العالم، حضورا مميزا ومختلفا، تزامنا مع استضافة البطولة العالمية.

ظهور مميز لـ نور الشربيني ونوران جوهر على هامش بطولة الجونة

«ملكات الاسكواش المصري» كما يجري وصفهما، ظهرتا في جلسة تصويرية بجوار المشربية المصرية، تزامنا مع انطلاق بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش، إذ ارتدت كلٍ منهما فستانا ساحرا، في جلسة لاقت تفاعلا كبيرا، كما ظهرت معهما اللاعبة الفرنسية كاميل سيرمي.

وأعادت نوارن جوهر، نشر الصور الخاصة بها رفقة بطلتي الإسكواش، والتي علقت عليها مصممة الأزياء التي قامت بتصميم زي البطلات عبر حسابها على «انستجرام»: «في ضوء النسخة الثانية عشرة من بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش 2024، نعود إلى جلسة التصوير هذه التي أجريناها مع هؤلاء السيدات الاستثنائيات، وبينما يشهدهم العالم في أغلب الأحيان في عنصرهم الرياضي الاحترافي، أردنا تسليط الضوء على جانب مختلف لهم قد لا يراه العالم كثيرًا، جانب مليء بالجلال، أنثوي ومليء بقوة لا مثيل لها».

كما اختيرت المشربية لتصوير الثنائي نور الشربيني ونوران جوهر إلى جوارها، في ظل أنها تمثل التراث المصري، ويعود تاريخها إلى الفترة التي دخل فيها العرب مصر، وبحسب عالم المصريات الفرنسي ماسبيرو في كتابه «دليل الآثار المصرية ودليل دراسة الآثار في مصر»، والذي ناقش عملية تطور المشربية، فإنها بدأت في الازدهار خلال العصر الطولوني، ما بين (868 – 905) حيث استخدموا كمية كبيرة من الخشب في مبانيهم، واستفاد الصناع العرب في بداية الصناعة من خبرة الأقباط الذين كانوا نجارين ممتازين.

يشارك في بطولة الجونة الدولية للإسكواش 96 لاعباً ولاعبة من 22 دولة أبرزهم مصر، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والذين يتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350,000 دولار.